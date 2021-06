OM - Mercato : Guendouzi pourrait débarquer avec un ancien du PSG

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

C'est une drôle de rumeur qui est arrivée d'Angleterre cette nuit : l'Olympique de Marseille aurait pris contact avec non pas un joueur d'Arsenal mais deux ! Si l'on savait que Mattéo Guendouzi était une priorité de Pablo Longoria pour remodeler son milieu de terrain, on ignorait que David Luiz (34 ans) pouvait plaire à Jorge Sampaoli.

Le nom de l'ancien joueur du PSG, en fin de contrat avec Arsenal, a déjà été relié à l'OM ces dernières semaines. Il était en effet question que Flamengo le recrute pour pallier le départ de Gerson en Provence. David Luiz peut en effet évoluer au milieu de terrain, comme la première recrue marseillaise de l'été, ou en défense centrale.

Reste que cette rumeur David Luiz est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que le Brésilien est âgé (34 ans), parce qu'il sort de plusieurs saisons catastrophiques en Angleterre, parce que son salaire est trop important pour les finances marseillaises et parce que c'est un ancien du PSG.

