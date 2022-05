OM - Mercato : Guendouzi propose de recruter un joueur du RC Lens

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Grâce à son écrasante victoire face au RC Strasbourg (4-0) cumulée au match nul arraché par le RC Lens contre l'AS Monaco (2-2), l'Olympique de Marseille a fini à la deuxième place du classement de Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

"Peut-être le recruter, qui sait ?

Interrogé sur l'attaquant des Sang et Or, Ignatius Ganago, auteur du but qui a envoyé l'OM en Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi a confié qu'il allait le contacter avant de proposer de le recruter. "Ignatius Ganago ? Je vais lui envoyer un message et lui donner quelque chose de bien. Peut-être le recruter, qui sait ?", a lâché avec ironie le milieu de terrain olympien en zone mixte.

𝐃𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 ! 💫

Pour la 1️⃣6️⃣ème fois de son histoire, notre OM retrouvera la @ChampionsLeague la saison prochaine !

MAIS TIÉ FADA OU QUOI !!!!! 💯💙#UCL pic.twitter.com/uMvOQMg3Gu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 21, 2022

