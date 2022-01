OM - Mercato : Gueye, un coup dur pour le recrutement mais aussi les finances ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

On l'a appris hier soir, le milieu de terrain de l'OM Pape Gueye a été suspendu pour six mois par la FIFA pour ne pas avoir honoré le pré-contrat signé le 15 janvier 2020. Le Sénégalais, alors au Havre, avait rapidement regretté sa décision, influencé par un nouvel agent qui, selon L'Equipe, avait relevé plusieurs points négatifs dans le contrat signé avec le club anglais (salaire dégressif, possibilité d'aller à l'Udinese, qui a le même propriétaire...). Finalement désireux de rester en France, où Rennes et Angers le courtisaient également, Pape Gueye s'était finalement engagé avec l'OM le 1er juillet 2020, à la fin de son contrat avec le HAC. Mais Watford avait promis de ne pas en rester là et il a tenu parole.

Voilà donc Gueye suspendu pour les six prochains mois. Comme nous l'écrivions hier soir, il s'agit d'un coup dur pour le mercato marseillais puisque cela devrait obliger à recruter un remplaçant. Car l'ancien Havrais n'est certes pas titulaire dans l'esprit de Jorge Sampaoli mais il fait partie intégrante de la rotation. Seulement, cette sanction à l'encontre du joueur pourrait être assortie d'une amende, selon L'Equipe, car Watford estime le préjudice subi à 5 M€. Et au moment de recruter le joueur, l'OM s'est engagé à se montrer solidaire en cas de sanction financière, donc à régler ce montant. Or, les finances marseillaises sont dans le rouge et 5 M€, ça pourrait tout simplement empêcher de recruter un joueur cet hiver !

La bonne nouvelle, c'est que Pape Gueye aurait l'intention de contester sa suspension devant le Tribunal arbitral du sport. Auquel cas, cette sanction de même que l'éventuelle amende pourrait être suspendue jusqu'à l'étude du dossier. Mais ça ne ferait que reporter le problème de quelques mois...

