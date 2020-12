OM – Mercato : hors-jeu pour Maehle, Longoria relance un autre dossier estival !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Joakim Maehle (Genk) s'éloigne de l'OM et devrait prendre la direction de l'Atalanta Bergame, cela ne change pas les plans initiaux de Pablo Longoria. En effet, le Head of football est toujours à l'affût d'un latéral droit et travaille au corps plusieurs dossiers dans l'espoir que ces derniers se décantent en janvier.

Centonze pas facile à sortir de Metz ?

Présent sur le strasbourgeois Kenny Lala, où il faudra faire face à une concurrence allemande et russe, l'OM n'a pas non plus tiré un trait sur le latéral du FC Metz Fabien Centonze (24 ans). Si une première approche infructueuse a eu lieu début octobre, le 10 Sport croit savoir que cette piste n'est pas sans lendemains.

Reste à connaître les modalités d'un transfert de l'ancien Lensois. Contrairement à Lala, qui sera libre six mois plus tard et donc disponible à un montant très modeste, le natif de Voiron est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Grenats... Et Metz n'est spécialement prêt à le brader à moins de 5 M€.