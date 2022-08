OM - Mercato : humilié, Cristiano Ronaldo dégaine un message musclé !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pablo Longoria a répondu àa la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l'OM, hier, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. « C’est le monde des réseaux sociaux, à chercher à faire du buzz, a-t-il confié. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens que l’on a. Cristiano Ronaldo, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez, Haaland, peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une belle chose pour tout le monde. Mais on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire le football avec les moyens que l’on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s’améliorer toutes les saisons. Être compétitif, mais surtout porter un modèle économique, pour moi c’est l’avenir du football. »

Après la sortie de Longoria, Gianluca Di Marzio a lâché une petite bombe en assurant que Jorge Mendes s’était bel et bien entretenu avec CR7 au sujet de l’OM. Désireux de disputer la Ligue des champions, l’attaquant portugais aurait demandé à son agent de lui trouver un point de chute et le club est cité au même titre que Chelsea, le Bayern Munich, le Sporting Portugal, l’AC Milan et le Borussia Dortmund.

Le courtisan le plus chaud reste néanmoins... Naples ! Début août, un deal avec Victor Osimhen aurait même été étudié mais le fait qu’Antony soit aujourd’hui très proche de s’engager à Manchester United a refroidi l’opération. CR7, lui, garde sa ligne de conduite en public. « On continue de travailler et on reste concentré », a-t-il lâché hier sur Twitter tous muscles saillats et biceps en légende.

Il faut dire que l'ancien crack aurait été humilié. Selon The Sun, Erik Ten Hag l’a massacré devant toute son équipe jeudi dernier alors que MU restait sur deux défaites consécutives. Le technicien néerlandais aurait rassemblé ses joueurs lors d'une réunion d'environ deux heures durant laquelle il a demandé à chacun de s'exprimer, profitant de l'aubaine pour critiquer le « cirque » autour du départ de CR7, qui menace son travail de reconstruction. Ten Hag était aussi remonté après la sortie médiatique du Portugais, annonçant qu'il donnerait une interview pour vider son sac une fois le mercato terminé. Devant un tel déballage, CR7 se serait tu.