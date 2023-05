OM - Mercato : Tudor aurait effrayé une recrue potentielle en Ligue 1

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si Igor Tudor a su marquer les esprit concernant sa première saison à l'OM, le Croate fait aussi un peu peur. L'Equipe dévoile une étonnante anecdote concernant le Mercato et les craintes que le technicien suscite chez les joueurs de Ligue 1.

Le travail demandé par Tudor fait hésiter les renforts potentiels

Sous couvert de l'anonymat, Mathieu Grégoire nous apprend en effet qu'un cadre du vestiaire marseillais a demandé à un de ses anciens coéquipiers dans sa jeunesse, « devenu un très bon joueur de L1 » de le rejoindre à l'OM la saison prochaine. Réponse de l'intéressé ? « Impossible, je crèverais à l'entraînement ! » Le joueur phocéen en question aurait d'ailleurs reconnu à son ami qu'il finissait lui même les séances sur les rotules.

Si aucun nom n'est donné, on ne serait pas surpris si la discussion en question avait eu lieu entre un ex joueur du FC Nantes (Rongier?) et un nom régulièrement cité à l'OM (Blas?)...

Pour résumer Si la méthode Tudor porte ses fruits, celle-ci est exigeante physiquement et certaines recrues potentielles de l'OM redoutent de répondre aux sollicitations, de peur de ne pas tenir la distance avec le technicien croate.

Alexandre Corboz

Rédacteur