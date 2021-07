OM - Mercato : il a fait des misères au PSG, Longoria et le LOSC se jettent sur lui

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Un triplé face au Paris Saint-Germain. Voici le fait d’arme qui a fait retentir le nom de Noah Sadiki dans toute l’Europe. Une performance qui a attiré l’intérêt de nombreux mastodontes européens. Chelsea, le FC Barcelone, et le Bayern Munich s’étaient mis à suivre ce jeune milieu de terrain de 16 ans d’Anderlecht au printemps 2019 au sortir de la Kevin de Bruyne Cup. Au final, le jeune belge avait poursuivi sa formation dans son club formateur, Anderlecht. Aujourd’hui proche de la signature de son premier contrat professionnel, il pourrait quitter les Mauves et le LOSC et l’OM se battraient pour le signer.

Sadiki a déjà fait des misères au PSG

Selon les informations de Foot Mercato, l'OM et le LOSC sont intéressés à l’idée de signer une telle pépite, sans aucune indemnité de transfert à débourser. Sa performance contre le PSG pourrait avoir été celle qui a fait pencher la balance. Sadiki aurait même déjà visité les installations nordistes, tandis que Pablo Longoria travaillerait aussi pour l’attirer dans le Sud. Toujours selon FM, Wolfsburg est également sur le coup. Et quand les clubs allemands entrent dans la danse, les affaires deviennent toujours bien plus féroces.

Lille et l'OM vont batailler pour s'arracher cette pépite ! https://t.co/LHWEnoCXOl — Foot Mercato (@footmercato) July 23, 2021