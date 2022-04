OM – Mercato : il faudra plus que le pactole CVC pour calmer McCourt

Zapping But! Football Club OM : La victoire contre Nice peut-elle constituer un tournant pour la fin de saison ?

Si l'OM s'est adonné à un exercice d'équilibriste pour construire son effectif sur la saison 2021-22 en sollicitant de nombreux prêts avec option d'achat, Pablo Longoria n'est pas complètement parvenu à limiter les pertes du club phocéen.

Franck McCourt s'agace et attend un retour sur investissement

En effet, selon L'Equipe, Franck McCourt s'apprête à vivre une nouvelle saison avec un énorme déficit d'exploitation. Le quotidien sportif parle d'un trou de 70 M€ qui rend la qualification pour la prochaine Ligue des Champions vitale. Le Bostonien, qui a investi plus de 450 M€ au fil de ses augmentations de capital successives, commence à s'impatienter... Et ce ne sont pas les 90 M€ sur trois ans récupérés via le fonds d'investissement CVC qui vont suffire à le calmer.

Si Pablo Longoria a jusqu'ici joué la montre en différant le paiement de ses recrutement (plus de 80 M€ de traites à régler sur les transferts), l'Espagnol devra se mettre à réaliser quelques ventes pour ne pas jouer encore plus avec les nerfs de son actionnaire, lequel espérait récupérer 30 M€ en janvier et n'a rien vu tomber dans les caisses.

McCourt s'inquiète pour la suite L'OM affichera encore des pertes abyssales cette saison. De quoi franchement agacer Frank McCourt, lassé d'être pris pour un puit sans fonds par ses présidents respectifs ? On peut le penser tant la Ligue des Champions devient vitale à la pérennité du projet.

Alexandre Corboz

Rédacteur