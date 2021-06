OM - Mercato : il n'y a pas qu'avec Lirola que la Fiorentina veut pourrir l'été marseillais !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

La Fiorentina a-t-elle les moyens de devenir la bête noire de l'OM en cet été 2021 ? En tout cas, elle semble en avoir l'ambition ! En effet, la Viola est déjà en train de plomber le recrutement marseillais en refusant pour le moment de négocier une vente de Pol Lirola, prêté de janvier à juin aux Phocéens. Ces derniers avaient une option d'achat de 12 M€ à lever avant le 31 mai, ils ne l'ont pas fait, la jugeant trop élevée. Sauf que maintenant, le latéral droit espagnol pourrait rester en Italie si Gennaro Gattuso décide de compter sur lui.

Gattuso connaît parfaitement Milik

Mais ce n'est pas tout ! Selon le quotidien florentin La Nazione, la Viola aurait également des vues sur Arkadiusz Milik ! Et pour cause, Gattuso a connu le Polonais à Naples, où ils se sont côtoyés pendant un an, de décembre 2019 à janvier 2021. Le technicien appréciait l'attaquant, qu'il aurait volontiers fait jouer davantage la saison passée si son président ne le lui avait interdit pour une histoire de prolongation qui a finalement abouti à son prêt à Marseille.

Gattuso n'ignore rien des conditions dans lesquelles Milik a été envoyé à l'OM. Il sait que le joueur est encore sous contrat avec le Napoli et qu'il existe une clause pour qu'il puisse partir dès cet été. Reste à savoir si Milik sera intéressé par le challenge florentin. Si c'est le cas, les supporters marseillais peuvent craindre le pire…

La Nazione - La Fiorentina piomba su Milik per rinforzare l'attacco - https://t.co/Hb08BZ0gQN pic.twitter.com/Dacupe05bK — MondoNapoli (@MondoNapoli) June 10, 2021

Pour résumer

Après la Juventus Turin, la Fiorentina se penche sur le cas d'Arkadiusz Milik, prêté à l'OM jusqu'en 2022 par le Napoli.