OM – Mercato : Ilic a choisi le Torino !

Alors que l'OM semblait avoir raflé la mise pour Ivan Ilic, le milieu de terrain de l'Hellas Vérone pourrait bien lui filer entre les doigts. Le Torino aurait revu son offre à la hausse et proposerait désormais 14 M€ plus des bonus.

L'OM a proposé 16 M€ + 3 M€ de bonus. Même si la proposition de l'OM est supérieure l’espoir du club turinois de doubler le club olympien aurait grandi ces dernières heures. Et selon Fabrizio Romano, l'entourage d'Ilic pourrait bien faire la différence et inciter le Serbe à rejoindre le Torino, qui serait confiant. Le joueur arriverait dès cet hiver, alors que son arrivée à l'OM serait programmée pour cet été... Selon Sky Italia, l'affaire est même entendue et l'officialisation ne devrait plus tarder.

