OM - Mercato : Iliman Ndiaye est supporter du club depuis toujours

Comme bien souvent depuis la prise de pouvoir de Pablo Longoria, on n'a pas vu venir la rumeur Iliman Ndiaye. C'est le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano qui assure que l'OM suit l'attaquant franco-sénégalais de Sheffield United et qu'il aimerait le recruter à ses conditions. Et pour cause, son indemnité tourne aux alentours de 18 M€, ce qui entamerait très sérieusement l'enveloppe phocéenne dévolue au mercato. Romano explique Ndiaye est d'accord pour rejoindre l'OM. Et pour cause...

Il déclare sa flamme à l'OM alors qu'il n'a que 11 ans !

Tout d'abord, le natif de Rouen n'est pas un inconnu pour le club provençal. Il y a joué en 2011 et 2012, alors qu'il avait 11 ans. Il a ensuite déménagé au Sénégal, où sa famille s'est installée, avant de percer en Angleterre. Sur une vidéo tournée par ses proches à l'époque de son essai à Marseille, on l'entend faire une véritable déclaration d'amour à l'OM. Il jongle sur le parvis de la gare Saint-Charles, en attendant le train qui le ramène à Rouen, et des supporters, impressionnés par son numéro, lui donnent des écharpes, ce qui le touche beaucoup. Bref, entre Ndiaye et l'OM, c'est déjà une grande histoire d'amour, qui ne demande qu'à écrire un nouveau chapitre !

