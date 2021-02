OM – Mercato : Joey Barton reprend déjà du service

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Remercié par Fleetwood Town le 4 janvier dernier, Joey Barton a retrouvé un banc, un mois et demi plus tard : l'ancien milieu de l'OM vient d'être nommé à Bristol Rovers. Alors que Fleetwood Town, est 16e de League One (D3 anglaise), Barton (38 ans) rejoint l'actuel 19e de League One. Avec l'objectif de sauver Bristol Rovers de la relégation. Il s'est engagé jusqu'en 2023.