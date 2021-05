OM – Mercato : Jorge Sampaoli va obtenir le renfort de trois Minots

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Si la crise économique pousse l'OM à faire quelques économies, le tandem Jorge Sampaoli – Pablo Longoria n'en néglige pour autant pas l'avenir. Comme le rapporte La Provence, au moins trois Minots vont passer professionnel dans les prochains jours.

En effet, outre Joakim Kada (défenseur central)qui va signer un contrat d'un an avec deux saisons supplémentaires en option, le gardien Manuel Nazaretian (1+2) ainsi que le milieu Paolo Sciortino (3 ans) doivent s'engager sur un premier bail professionnel à l'OM.

Alors certes l'OM laisse en parallèle filer une vingtaine de jeunes et on est loin des six signatures de l'an dernier (Ahmed, Bertelli, Kamardin, Rahou, Richard, Souaré) mais une quatrième signature n'est pas impossible si Yacine Ressa (20 ans) accepte l'offre de contrat dont il dispose (selon les informations de L'Equipe).