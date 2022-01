OM - Mercato : Junior Sambia à Marseille, le MHSC préfère en rire

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Evoquée par L'Equipe mercredi, la piste Junior Sambia (MHSC, 25 ans) à l'OM a fait rire jaune les Héraultais à l'approche de l'affrontement entre les deux équipes ce samedi en 8e de finale de Coupe de France au Vélodrome.

Dall'Oglio : « Je vais vite aller voir, il est peut-être déjà parti... »

Présent en conférence de presse, Olivier Dall'Oglio a fait dans l'humour au moment d'évoquer le dossier alors que le latéral droit arrivera en fin de contrat en juin prochain et qu'aucun accord n'a été trouvé autour d'une prolongation.

« On est bien dans les rumeurs. Je pense qu’il y en a beaucoup et on ne peut pas l’empêcher. Je ne pense pas que cela soit dans les tuyaux qu’il parte mais comme les articles se succèdent aux articles, il y a toujours de la surenchère. Au départ il doit aller à Marseille et maintenant, il doit y aller de suite… Je vais vite aller voir, il est peut-être déjà parti », a-t-il souri avant de conclure : « Normalement, ce n’est pas prévu qu’il parte mais dans le football, tout peut arriver ».