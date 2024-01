OM - Mercato : Jurasek a donné sa réponse à Marseille

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

En quête d'un latéral gauche cet hiver pour apporter de la concurrence à Renan Lodi, l'Olympique de Marseille aurait notamment coché le nom de David Jurasek, plus en odeur de sainteté du côté de Benfica.

Jurasek donnait sa priorité au RC Lens

Mais alors que le RC Lens, annoncé intéressé par le latéral gauche tchèque en début de mercato hivernal, a abandonné cette piste, comme l'a confié le directeur général lensois, Arnaud Pouille, David Jurasek préférerait rejoindre les Sang et Or que l'OM, si l'on en croit les informations du compte Twitter La Minute OM. "David Jurasek donne sa priorité à Lens. (...) Il n'était pas trop chaud pour venir à l'OM", a révélé le suiveur du club phocéen. Reste désormais à savoir si le joueur changera d'avis maintenant que le RC Lens n'est plus sur lui.

🔵⚪️ | 🇨🇿 [MAJ]



▫️Bien que l’Olympique de Marseille soit intéressé par David Jurasek, l’international Tchèque, donne sa priorité à Lens.



▫️Les dirigeants Lensois semblent avoir abandonné l’idée de recruter l’arrière gauche de Benfica 🇵🇹



▫️Reste à savoir si le joueur changera… pic.twitter.com/LQzhKm5xCE — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 8, 2024

