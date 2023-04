OM - Mercato : Kaboré finalement parti pour rester ?

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Est-ce parce qu'il connaissait bien les joueurs en face pour avoir évolué à leurs côtés la saison passée ? Ou parce que l'opposition était incroyablement faible ? Toujours est-il qu'Issa Kaboré, titularisé dimanche soir à la surprise générale au poste de piston droit, a réalisé son meilleur match cette saison avec l'OM. Auparavant, il n'avait pas forcément démérité mais avait eu le malheur d'avoir un concurrent en grande forme en la personne de Jonathan Clauss. Dimanche, le Burkinabé de 21 ans a prouvé qu'il pouvait être mieux qu'une simple alternative.

"Ce serait bien que City le laisse encore une saison à l’OM"

A tel point que, dans La Provence, son cousin (et ancien Olympien) Charles Kaboré a plaidé pour une deuxième saison à Marseille, lui qui n'est que prêté par Manchester City : "Il apprend et va prendre en expérience. Il ne se plaint pas, il travaille. Il est content d’être là. Pour le futur, ce serait bien que City le laisse encore une saison à l’OM. Le prix du transfert est énorme (option d'achat de 20 M€), mais il peut y avoir des discussions pour le faire baisser ou pour prolonger le prêt… Après avoir joué ici un an, il aura forcément plus de force qu’un nouveau joueur qui arrive pour concurrencer Clauss. Et puis, ça peut créer des tensions dans l’équipe. Issa ne fait pas de bruit, il est derrière Clauss, il fait son bonhomme de chemin".

La fiche d'Issa Kaboré

Mercato OM : "il peut y avoir des discussions pour faire baisser le prix ou pour prolonger le prêt!" - https://t.co/tjTve0kgtj pic.twitter.com/sdCLSXSiPJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Barré par Jonathan Clauss depuis le début de la saison, Issa Kaboré a réalisé un match plein dimanche soir contre son ancien club, Troyes (3-1). A tel point que l'OM pourrait être tenté de le conserver finalement une saison de plus.

Raphaël Nouet

Rédacteur