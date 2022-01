OM - Mercato : Kamara a donné sa réponse à l'Atlético Madrid

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Selon les informations de Marca, l’Atletico Madrid aurait formulé une offre de 5 millions d'euros plus des bonus difficilement atteignables à l'Olympique de Marseille pour s'attacher les services de Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin prochain.

À en croire les informations de Canal+, le défenseur central ou milieu défensif de l'OM, qui est également courtisé par Manchester United, Newcastle et l'AS Roma, ne serait pas intéressé par les Colchoneros, pourtant champions d'Espagne en titre et qui lui assurait un salaire plus que confortable.

De toute manière, le club phocéen aurait repoussé cette proposition de l’Atletico Madrid et attendrait une offre de 10 millions d'euros pour lâcher l'international Espoirs français cet hiver.

