OM - Mercato : Kamara enfin d’accord avec son futur club !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Boubacar Kamara s’apprête à disputer son dernier match à l’OM contre le RC Strasbourg, samedi au stade Vélodrome (21h). Selon L’Équipe, le Marseillais ne prolongera pas son contrat qui arrive à échéance en juin, le suspense n’existe plus depuis des mois, et il devrait vivre une ultime rencontre avec son club de toujours à son poste de formation : défenseur central.

Après cette ultime rendez-vous en terres marseillaises, il sera temps de faire ses adieux pour tenter une nouvelle aventure... à l’Atlético Madrid ! Annoncé à la fois en Liga et en Premier League, le joueur polyvalent âgé de 22 ans semble avoir fait son choix.

Selon Todo Fichajes, l’Atlético Madrid et Kamara auraient trouvé un accord pour sa venue dans la capitale espagnole. Le média ibérique affirme que l’OM a pris connaissance du choix du joueur et que son départ sera annoncé après la 38ème journée de Ligue 1. Il pourrait y retrouver deux autres Français : Antoine Griezmann et Thomas Lemar.

Pour résumer En partance de l’OM en fin de saison, Boubacar Kamara (22 ans) laissera d’excellentes souvenirs au peuple marseillais si ce n’est sa fin d’aventure en queue de poisson. Son futur club est averti : il s'agirait de l'Atlético Madrid.

Bastien Aubert

Rédacteur