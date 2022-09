OM - Mercato : Kamara explique pourquoi il a snobé Longoria et la Champions League

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Cela fait trois mois qu'il est parti, mais le départ de Boubacar Kamara n'a toujours pas été digéré par les supporters marseillais. Ceux-ci n'ont pas apprécié que le Minot de 22 ans quitte son club formateur en fin de contrat et sans aucune émotion si ce n'est une déclaration laconique. Et pour rejoindre Aston Villa, devenu un club moyen de Premier League, alors que la C1 s'offrait à lui s'il restait à Marseille.

Mais le défenseur reconverti milieu est enfin sorti du silence dans une interview accordée à Canal+. Et dit combien Steven Gerrard avait joué un grand rôle dans sa venue : « Le club a des ambitions, le coach m’a parlé clairement. Ils ont des ambitions, mais sur le long terme, pas sur une saison ou deux. Cela va prendre du temps mais c’est pour ça que j’ai choisi ce projet. Steven Gerrard était venu me voir à un match à Marseille, après il était venu chez moi. Quand vous avez Steven Gerrard qui arrive dans votre salon, qu’il s’assoit à votre table, commence à montrer son ordinateur, vous montrer comment il va vous faire jouer et vous faire grandir, c’est sûr que ça fait beaucoup réfléchir. Il a joué une grande part dans ma venue ici ».