OM - Mercato : Kamara se paye la tête du club, Pierre Ménès prend parti

Boubacar Kamara (22 ans) a donc quitté l’OM pour signer à Aston Villa. Ce choix sportif a interpellé tous les supporters marseillais qui ne comprennent pas comment on peut quitter ce qu’ils considèrent comme le plus grand club français pour signer dans une formation anglaise de seconde zone. Surtout, les fans de l’OM lui en veulent de partir libre sans rapporter le moindre euro à son club de cœur.

« Je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé, a expliqué Jacques Cardoze hier. Kamara a été respecté par Pablo Longoria, respecté par le club. Ce que je peux vous révéler, c’est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l’agent de Kamara lui promettant qu’il ne partirait pas libre. Ça n’a rien à voir avec le joueur, il a fait une saison remarquable jusqu’à la dernière minute. Mais d’un point de vue club, on est forcément déçus. »

Taclé par les supporters après ces révélations, Kamara a démenti fermement sur Twitter hier soir : « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver ! » En parallèle, Pierre Ménès a expliqué son départ à Aston Villa comme un choix financier plus juteux et stratégique, le club de Birmingham étant sans doute un tremplin pour aller plus haut en Angleterre dès la saison suivante. « Il n’est d’ailleurs pas un si mauvais club que cela, avec Steven Gerrard sur le banc », a rappelé le chroniqueur sur son blog.

