OM - Mercato : Kamara vend enfin la mèche sur son avenir, 2 solides recrues en embuscade ?

L’avenir de Boubacar Kamara semble enfin scellé à l’OM et même Pablo Longoria serait au courant. Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur de 22 ans a mis les choses au clair lors d’un récent entretien en affirmant qu’il ne prolongerait pas. Du côté de l’AS Rome on a eu vent de cette décision et Kamara serait devenu la priorité du mercato hivernal.

Le Corriere dello Sport confirme cet intérêt grandissant de José Mourinho pour Kamara. Pour faciliter sa venue, le quotidien italien ajoute que la Louve envisagerait de proposer un deal à l'OM prévoyant des réductions sur les options d'achat de Pau Lopez et Cengiz Under.

La première serait de l'ordre de 12 millions d'euros, tandis que la seconde atteindrait 8 millions d'euros (plus un pourcentage à la revente. Cette double proposition serait actuellement sur le bureau de Longoria, qui pourrait donc tirer à profit le départ acté de Kamara pour faire deux jolis coups pour la saison prochaine.