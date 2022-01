OM – Mercato : Kolasinac est prêt à faire un gros sacrifice pour signer à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Désireux de satisfaire Jorge Sampaoli avec la venue de joueurs d'expérience dans plusieurs secteurs, Pablo Longoria s'arrache néanmoins les cheveux en quête de la meilleure solution possible afin de finaliser l'arrivée du latéral gauche Sead Kolasinac (Arsenal, 28 ans) en plus de celle de Cédric Bakambu (30 ans), entérinée jeudi.

Salaire divisé par deux pour Kolasinac ?

D'après L'Equipe, l'Espagnol est tout proche de tenir la formule pour contourner les exigences du gendarme financier français qui a placé le club phocéen sous encadrement de masse salariale. Le président de l'OM envisage de reporter au maximum les rémunérations des nouveaux joueurs après le 1er juillet, sur l'exercice comptable à venir.

Notons que le « tank » bosnien est également prêt à faire un bel effort pour quitter les Gunners (où il est en situation d'échec) et rejoindre la Canebière. Emargeant à 2 M€ net annuel, Kolasinac est prêt à diviser son salaire par deux pour rentrer dans le cadre imposé par Pablo Longoria et nécessaire pour faire entériner son contrat. Les deux parties seraient proches d'un terrain d'entente pour un salaire de 1 M€ net par an.

Afin de satisfaire la DNCG, Pablo Longoria prévoit de reporter un maximum les rémunérations de Cédric Bakambu et Sead Kolašinac (dont le salaire à Arsenal est estimé à 2M€ net annuels) après le 1er juillet, sur le prochain exercice comptable.



