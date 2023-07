OM - Mercato : Kondogbia sort du silence sur son arrivée à Marseille

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Pour la première fois depuis l'officialisation de son arrivée à l'Olympique de Marseille cet été, Geoffrey Kondogbia s'est publiquement exprimé. "C’est un challenge passionnant pour moi dans un club dont on sait ce qu’il représente en Europe. J’ai adhéré au projet vendu par le staff et la direction. C’est ce qui a penché", a confié le désormais ex-milieu de terrain de l'Atlético Madrid dans un entretien accordé à son nouveau club.

"On va essayer de continuer cette belle histoire avec Marcelino"

L'ancien Lensois a, par ailleurs, été interrogé sur Marcelino, qu'il a déjà côtoyé à Valence de 2017 à 2019. "On a connu deux belles années. J’ai eu la chance de gagner un titre avec lui. On est resté sur une note positive. On va essayer de continuer cette belle histoire qui a commencé en Espagne, ici en France", a répondu l'international centrafricain, qui est prêt à affronter la concurrence. "La plus grande qualité d’un joueur c’est de s’adapter, en fonction de ce que le coach demande et des joueurs autour de moi. Ça sera ma plus grande tâche ici."

