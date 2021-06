OM – Mercato : Konrad de la Fuente plombe deux pistes de Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Désireux de mettre la main sur un ailier fort pour remplacer Florian Thauvin (parti aux Tigres), Pablo Longoria a déjà exploré de nombreuses pistes pour son OM. Si le choix phocéen devrait se porter sur l'ailier de la Masia Konrad de la Fuente (FC Barcelone, 20 ans), d'autres prospects ont été envisagés.

Almada et Adli s'éloignent

Amine Adli plutôt vers l'étranger que vers l'OM Credit Photo - Icon Sport

Lancées bien avant la fin de la saison, les pistes menant à Thiago Almada (Velez, 21 ans) et Amine Adli (Toulouse FC, 21 ans) seraient aujourd'hui proches d'être refermées selon la Provence. Outre les exigences élevées de leurs clubs respectifs (un transfert supérieur à 15 M€), l'OM a été refroidi par les tergiversations des principaux intéressés.

On attend désormais l'officialisation pour Konrad de la Fuente afin d'y voir plus clair même si la possible arrivée de l'international américain ne ferme pas pour autant la porte à d'autres renforts offensifs. En effet, dans sa feuille de route, Marseille table sur 11 arrivées pour 14 départs. Nous sommes encore loin du compte...

