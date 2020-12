OM – Mercato : Kostas Mitroglou n'est pas prêt à tout pour quitter le loft

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

S'il ne joue pas à l'OM et si André Villas-Boas ne le considère même pas comme une option possible malgré la pénurie de « N°9 » à Marseille, Kostas Mitroglou ne panique pas. Comme le rapportait hier le média grec Sport 24, l'international grec serait tout proche d'un retour au pays, du côté de l'Olympiakos Le Pirée.

En effet, les dirigeants de l'Olympiakos auraient trouvé un accord avec l'ancien joueur du Benfica, sur la base d'un contrat d'un an et demi, et attendent désormais que l'OM fasse l'effort de libérer leur indésirable pour le rapatrier au mois de janvier. Le club phocéen a-t-il réellement le choix avec son flop ? Pas forcément …

Disposant d'un salaire très confortable à l'OM (330 000€ brut par mois), « Mitro » n'est pas spécialement pressé de quitter la Canebière et que si l'Olympiakos l'intéresse par rapport au projet sportif, ce n'est pas le cas d'autres destinations plus rémunératrice. En effet, selon Sport 24, l'attaquant olympien aurait récemment refusé un pont d'or de 5,5 M€ par an émanant d'Arabie Saoudite.