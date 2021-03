OM - Mercato : l'AC Milan n'a pas que Thauvin dans son viseur

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Actuel 2e de Serie A, l'AC Milan renaît de ses cendres après plusieurs saisons difficiles. Mais financièrement, il n'est toujours pas sorti d'affaires. Si bien qu'il doit continuer de faire très attention, en lorgnant avant tout le marché des jeunes joueurs et des fins de contrat. Dans cette dernière catégorie figure Florian Thauvin, suivi depuis de longs mois par les Rossoneri. Mais on apprend ce jeudi que le gaucher n'est pas le seul Phocéen à plaire au géant lombard.

Des clubs anglais également sur le coup

Le média italien Tutto Mercato Web assure le Milan a également pris des renseignements pour Jordan Amavi. Le latéral gauche de 27 ans négocie depuis plusieurs mois avec Pablo Longoria pour une prolongation mais ses exigences salariales (250.000€) sont trop élevées pour les finances phocéennes. A moins d'un effort, Amavi partira donc cet été.

On savait que des clubs anglais et italiens le suivaient, lui qui a connu deux années très difficiles à Aston Villa en Premier League entre 2015 et 2017. Si l'identité des clubs britanniques n'a pas filtré, celle de l'écurie italienne, oui. Et il s'agit d'un sacré rival pour l'OM !