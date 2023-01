OM - Mercato : l'accord est trouvé pour Vitinha, les dessous du deal révélés !

S'il restait des points importants de négociations à résoudre afin de débloquer le dossier, tout serait désormais ok selon Fabrizio Romano. Le spécialiste italien du Mercato livre les détails de l'arrivée du buteur portugais, un deal très important pour l'OM puisqu'il se règlera 26 M€ avec des bonus pouvant faire grimper le prix à 30 M€.

Comme le confirme La Provence, l'avion de l'attaquant de Braga doit même atterrir à 17h44 à Marignane afin de compléter les examens médicaux préalables à sa signature.

Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 27 apparitions cette saison, Vitinha (22 ans) était très courtisé sur cette fin de marché. L'OM a dû jouer des coudes avec plusieurs clubs anglais pour remporter la bataille.

Vitinha to Olympique Marseille, deal signed and here we go confirmed! It’s all done with Braga for €26m fee plus add on up to €30m package 🚨⚪️🔵 #OM



Vitinha will land in Marseille in few minutes to complete medical tests. pic.twitter.com/mMvwZs5cbs