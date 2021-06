OM - Mercato : l'agent de Luiz Gustavo sort du silence

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Alors que la rumeur d'un retour de Luiz Gustavo à l'Olympique de Marseille a fait surface ces derniers jours, son agent, Roger Wittmann, a démenti tout contact avec le club marseillais.

"Déjà, je ne souhaite pas commenter une rumeur, même si je comprends que cela intéresse les fans et les journalistes. Je sais que Luiz a laissé un grand souvenir à Marseille et que les supporters l'aimaient beaucoup, mais on ne peut pas parler de quelque chose qui ne repose que sur des rumeurs. Le jour où Marseille m'appellera pour Luiz, ce sera différent, mais là, ce n'est pas la peine d'en parler", a confié le représentant du milieu de terrain brésilien de Fenerbahce dans les colonnes du Phocéen.

Pour rappel, Luiz Gustavo a porté les couleurs de l'OM entre 2017 et 2019, laissant de bons souvenirs aux supporters olympiens.