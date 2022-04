OM - Mercato : l'agent de Saliba entretient le flou sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

William Saliba s’est imposé comme un des joueurs les plus important de l’OM cette saison. Prêté par Arsenal, le défenseur central a même connu sa première sélection en Équipe de France à la suite de ses très bonnes performances. Alors que la fin de saison approche à grands pas, son avenir semble très incertain. L’agent du joueur entretient également le flou autour de l’avenir de son protégé.

L’agent de Saliba s’est exprimé au journaliste Freddie Paxton : « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense ». Si Saliba ne reste pas à Arsenal, il est fort probable que les Gunners demandent un gros montant pour s’en séparer.

Agent of William Saliba, Djibril Niang, tells me:



“We still don’t know what Arsenal want to do with William. We will have a discussion about this very soon I think.”



Arsenal will decide on his future in the next couple of weeks. Many factors at play and nothing decided yet.