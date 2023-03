OM - Mercato : l'Ajax Amsterdam encore sur Balerdi cet été ?

L'expression est bien connue dans le milieu du football mais elle s'applique vraiment bien à la situation de Leonardo Balerdi. En janvier, l'OM a refusé de transférer son défenseur argentin à l'Ajax Amsterdam, qui proposait une quinzaine de millions d'euros, car Igor Tudor le jugeait indispensable à son système. Depuis, de contre-performances en expulsion contre Strasbourg, l'ancien de Boca Juniors est revenu dans le viseur des supporters. Et son avenir, deux mois après qu'il ait été retenu, semble désormais s'inscrire loin de Marseille.

Et ça tombe bien car l'Ajax pourrait revenir à la charge cet été ! Selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, Newcastle serait très intéressé par Edson Alvarez. Or, le Mexicain, s'il est un milieu défensif à la base, dépanne très souvent en défense centrale cette saison tant il y a pénurie à ce poste chez les Lanciers. Il devrait donc y avoir urgence à recruter à ce niveau durant l'intersaison. Balerdi figurera-t-il toujours sur les tablettes ajacides cet été ? Il faut espérer que les dirigeants néerlandais n'aient pas regardé ses matches en mars !

🚨#EXCL | Newcastle are monitoring the situation of Ajax's 25-year-old Mexican defender Edson Álvarez.

🇲🇽 ⚫ #NUFC 🔴 #AFCAjax pic.twitter.com/L9fwzyd5UX