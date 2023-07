OM - Mercato : l'Arabie Saoudite fond sur un vieux fantasme marseillais

Après avoir décidé de quitter Liverpool l'été dernier parce qu'il ne supportait plus les louanges faites à Mohamed Salah alors qu'il était le principal détonateur offensif de l'équipe, Sadio Mané a rejoint le Bayern Munich plein d'espoir. Mais sa saison 2022-23 a été catastrophique, entre blessure longue durée, altercation avec Leroy Sané et grosses difficultés à s'intégrer à sa nouvelle équipe. Le Sénégalais de 31 ans a déclaré vouloir rester en Bavière mais c'était pour la forme. Ni lui ni sa direction n'entendent poursuivre l'aventure.

Du coup, des supporters de l'OM ont demandé son recrutement à Pablo Longoria. L'Espagnol a préféré en sourire car le salaire de l'attaquant ne cadre pas avec les finances phocéennes. Cela fait des années que les amoureux de l'OM rêvent de Sadio Mané, supporter déclaré du club. Mais le rêve ne devrait pas devenir réalité. Selon Foot Mercato, les Saoudiens d'al Ahli font le forcing pour le recruter, lui proposant trois années de contrat payées à prix d'or. Mané serait intéressé et le Bayern ne fera pas obstacle à un transfert...

