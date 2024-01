OM – Mercato : l’Arabie saoudite signe un gros chèque à Marseille, Longoria jubile !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Au lendemain de la conférence de presse de Pablo Longoria actant la priorité d’un recrutement au poste de latéral gauche, l’OM a posé une grosse accélération avec des avancées à la fois sur la piste Josh Doig (Héllas Vérone) mais aussi sur le dossier Adrien Truffert (Stade Rennais).

Al-Hilal offre un pont d’or inespéré à l’OM pour Lodi

Raison à ce remue-ménage soudain ? Un possible départ de Renan Lodi, arrivé cet été en provenance de l’Atlético Madrid pour 13 M€ et qui aurait reçu une très belle offre ces dernières heures alors qu’il sort de six mois moyens.

On en sait plus sur les contours de cette offensive flash et sur l’identité du club qui tente de débaucher l’international brésilien de l’OM. Selon Fabrizio Romano, il s’agit du club saoudien d’Al-Hilal, leader du championnat local. D’après Matteo Moretto (Relevo), l’offre reçue par les Olympiens et qui a changé la donne aux yeux de Pablo Longoria approcherait les 20 M€. Une opération qui permettrait à Marseille de finaliser deux arrivées et de doubler le poste à gauche…

🚨🔵 Al Hilal are in advanced talks to sign Renan Lodi from Olympique Marseille.



Negotiations will continue for fee around €20m. @MatteMoretto 🇧🇷



OM are advancing to final stages of Josh Doig deal as new fullback for Gattuso — getting closer. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/SrfvzK5fR2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life