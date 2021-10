OM - Mercato : l'Arabie Saoudite va bien investir dans un club mais…

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Le fantasme d'une vente de l'OM à l'Arabie Saoudite existe depuis plus d'un an. Et même si le club s'est stabilisé depuis que Pablo Longoria a succédé à Jacques-Henri Eyraud l'hiver dernier, certains insiders continuaient d'assurer que le royaume allait bien racheter le club à Frank McCourt. Seulement, aux dernières nouvelles, si les Saoudiens vont investir dans le football, ce ne sera pas en France, mais en Angleterre !

On se souvient qu'il y a un an, ils avaient fait une proposition pour racheter Newcastle. Mais ce rachat devait recevoir l'aval des autres clubs de Premier League. Or, beIN Sports avait fait pression sur ceux-ci pour qu'ils refusent. En effet, la chaîne qatarie était bloquée par l'Arabie Saoudite et victime de piratage en raison de la guerre diplomatique que se livrent les deux nations. Mais la hache de guerre a été enterrée, du moins pour ce qui concerne beIN, désormais diffusée dans le royaume saoudien. Le dernier obstacle au rachat de Newcastle est levé. Ce sont donc les Magpies qui devraient bénéficier des milliards des pétro-dollars !

Major Obstacle in Saudi Arabia's Bid to Buy Newcastle Removed -- (N.B. doesn't mean there aren't other obstacles) https://t.co/vi9qsBWLEE — tariq panja (@tariqpanja) October 6, 2021