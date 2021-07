OM - Mercato : l’arrivée d’un ancien protégé de Sampaoli se précise

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Sur les tablettes de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, le défenseur central brésilien, Luan Peres, pourrait lui aussi poser ses valises sur les bords de la Canebière.

Non convoqué pour la prochaine rencontre de son club le Santos FC, il semble plus que jamais sur le départ et ce n’est pas son président qui va dire le contraire. Invité de la chaine Aqui se Fala de Santos, Andres Rueda (Président de Santos) a confirmé qu’il était en négociations avancées avec l’OM.

« Vendu, c’est quand on signe le contrat. (…) Santos a une énorme exposition mondiale et tout le monde est convoité. Nous devons séparer les approches des propositions. Nous avons transmis la proposition à Luan Peres. Le club a fait une proposition et nous sommes en train de négocier. Nous évaluons les valeurs en jeu, la proposition est bonne pour le joueur… (…) Cette approche s’est transformée en une proposition et elle a avancé. Elle est à un niveau avancé, mais elle n’est pas bouclée. »

L’affaire semble bien ficelée pour le joueur qui connait déjà Jorge Sampaoli, lui qui a joué sous les ordres du technicien marseillais à Santos.