OM - Mercato : l’arrivée de la prochaine recrue patine, McCourt met la main à la poche !

Si l'OM et Manchester United sont bien tombés d'accord pour le transfert d'Eric Bailly, le défenseur, l'accord entre le club phocéen et le joueur, lui, n'est pas trouvé. Selon La Provence, les discussions entre l'OM et les représentants du défenseur central ivoirien se sont poursuivies hier sans succès.

Les deux parties ne sont pas encore d'accord sur le salaire du joueur une fois que l'option d'achat sera levée. Pour rappel, l'OM et MU se sont mis d'accord sur un prêt avec option d'achat. Ces dernières heures, un geste de Frank McCourt pourrait faire changer la donne.

Selon Rob Dawson, journaliste d’ESPN décroché à Manchester, le propriétaire de l’OM serait prêt à mettre la main à la poche afin de prendre en charge l’intégralité du salaire de Bailly. Si l’information se confirme, la prochaine recrue de Pablo Longoria pourrait vite débarquer à Marseille.