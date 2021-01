OM - Mercato : l'AS Monaco veut 2 bons plans de Longoria !

Débarqué en plein cœur de l'été 2020, Pablo Longoria n'avait pas eu le temps de montrer l'étendue de son talent lors de la dernière période de transferts. Mais depuis l'ouverture de celle en cours, le Head of Football de l'OM a mis tout le monde d'accord. Et souligné du même coup à quel point son prédécesseur, Andoni Zubizarreta, n'avait pas le niveau attendu. Hyper actif, l'Espagnol multiplie les pistes. Et il se trouve que certaines d'entre elles sont reprises par la concurrence…

Lee et Gray sur les tablettes monégasques

Le premier dossier serait Kang-In Lee. La pépite sud-coréenne de 19 ans est poussée vers la sortie par Valence, qui a changé de stratégie et souhaite désormais des joueurs plus chevronnés. Longoria, qui travaillait auparavant pour le club Ché, connaît bien ce joueur au très fort potentiel. L'été dernier, il avait d'ailleurs fait acte de candidature mais, faute de moyens suffisants, n'avait pas pu finaliser le deal. Et voilà qu'aujourd'hui, l'ASM est dessus.

Le club de la Principauté, qui a enfoncé un peu plus l'OM dans la crise samedi en le battant à Louis-II (3-1), serait également sur la piste de Demarai Gray, ailier de 24 ans souhaitant quitter Leicester, où il ne joue pas. Libre en juin, il figurait cet hiver dans les petits papiers de l'OM et du Benfica. Mais cette fois, c'est Longoria qui n'aurait pas donné suite. Contrairement à Monaco qui, selon The Guardian, voudrait passer à l'action…