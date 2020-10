OM - Mercato : l'ASSE met en lumière une grosse erreur d'Eyraud

Rappelez-vous, c'était il y a un peu moins d'un an : à la mi-janvier 2020, Jacques-Henri Eyraud est tout fier d'annoncer l'arrivée de Paul Aldridge comme conseiller spécial. L'idée ? Ouvrir les portes du marché des transferts de la Premier League, qu'Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif, a tant de mal à ouvrir. Cette idée si brillante avait provoqué la colère d'André Villas-Boas, qui l'avait prise comme une défiance à l'égard du Basque. Bien vu puisque celui-ci a été renvoyé durant l'été. Par contre, nul n'a compris à quoi a servi Aldridge depuis son arrivée…

Sainté a fait rentrer 70 M€ avec deux joueurs

Le Phocéen vient en effet de se poser la question de son utilité cet été. Parce que, certes, l'Olympique de Marseille n'avait finalement plus besoin de faire entrer 60 M€ dans les caisses pour satisfaire le fair-play financier. Mais il n'aurait tout de même pas craché sur une jolie vente histoire de diminuer son déficit ou poursuivre son recrutement. Or, hormis un contact West Ham-Duje Caleta-Car, rien n'est venu de la perfide Albion…

Le Phocéen a fort justement fait le parallèle entre cette absence de contacts avec la Premier League et la relative facilité avec laquelle l'AS Saint-Etienne a vendu ses pépites défensives, William Saliba (à Arsenal) et Wesley Fofana (à Leicester) en moins d'un an. Les deux joueurs de 19 ans ont rapporté 70 M€ aux Verts, rien que ça. De quoi rembourser leurs emprunts contractés pour recruter il y a deux ans. Un montant total qui aurait pu permettre à l'OM d'accueillir avec le sourire la prochaine convocation par la FPF. Mais visiblement, ils n'ont pas misé sur le bon cheval…