ASSE, OM - Mercato : Puel tenté par un refoulé de Villas-Boas ?

En conférence de presse avant le déplacement à Brest (3-2) dimanche dernier, André Villas-Boas avait fait un point sur son effectif. Et confirmé qu'il ne comptait ni sur l'attaquant Kostas Mitroglou, ni sur le latéral gauche Christopher Rocchia. Pour ce dernier, il a joint les actes aux paroles puisque le Japonais Yuto Nagatomo s'est engagé pour un an avec l'OM lundi.

Prêté à Sochaux la saison passée, le Marseillais de 22 ans doit trouver un nouveau point de chute s'il ne veut pas jouer avec la réserve phocéenne en 2020/21. Selon le site Foot Mercato, il bénéficierait de plusieurs touches, en France comme à l'étranger. Il y aurait Troyes (L2), Lucerne (Suisse), Heerenveen (Pays-Bas) et… l'AS Saint-Etienne !

Il s'inscrit parfaitement dans le projet de Puel

Confronté aux blessures récurrentes de Gabriel Silva et au faible rendement d'un Miguel Trauco qu'il cherche à transférer, Claude Puel "bricole" au poste de latéral gauche depuis son arrivée à l'ASSE à l'automne dernier. Il a fini la saison dernière avec Timothée Kolodizejczak, dont ce n'est pas le vrai poste, et a aligné le droitier Yvann Maçon contre Lorient (2-0) dimanche dernier. Jeune, talentueux et gratuit (il serait prêté), Alexander Rocchia a tout pour plaire à l'entraîneur des Verts !