OM - Mercato : l'Atlético fixe un tarif prohibitif pour Renan Lodi

Suite à sa saison réussie en prêt à Nottingham Forest, Renan Lodi a tapé dans l'œil de l'OM. Qui s'est dit que vu que l'Atlético Madrid ne compte pas sur lui, le Brésilien pourrait faire un nouveau prêt en Provence ou y être transféré moyennant une faible indemnité. Raté. Les Colchoneros auraient fixé le tarif à plus de 20 M€, selon La Minute OM. Et comme si cela ne suffisait pas, le Benfica Lisbonne serait également sur les rangs. Et les Aigles ont des moyens largement supérieurs à ceux des Phocéens...

Le Brésilien pourrait aussi rester à l'Atlético

Un autre fait pourrait en outre inciter Lodi à rester à Madrid : l'entraîneur, Diego Simeone, a reçu une offre XXL d'Arabie Saoudite. S'il l'accepte, les cartes seraient rebattues chez les Matelassiers. Une bonne raison, pour les anciens placardisés, de rester du côté du Metropolitano... Pour en revenir à l'OM, la quête d'un latéral gauche se poursuit donc...

