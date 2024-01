OM Mercato : l’Atlético Madrid fonce sur deux chouchous de Benatia

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’Atlético part au front pour un joueur pisté par la direction de l’OM. Mehdi Benatia avait ajouté le nom de Bilal El Khannouss (Genk) à sa liste pour le Mercato d'hiver avant de se rendre compte rapidement que le dossier serait beaucoup trop onéreux (20-25 M€). Ekrem Konur nous apprend que le club espagnol se serait lancé à la poursuite du jeune Marocain de 19 ans.

Les Colchoneros vont faire une offre pour El Khannouss

Les Colchoneros souhaiteraient même le recruter dès cet hiver. À une semaine de la fin du mercato d’hiver, les Espagnols devront se dépêcher, car la concurrence est rude. Il y a quelques jours, le journaliste Mercato turc annonçait également que Liverpool et le Bayer Leverkusen surveillent aussi le dossier. Par ailleurs, El Chiringuito assure que Leonardo Balerdi serait aussi visé par Diego Simeone. Le défenseur argentin de 24 ans est en nets progrès depuis un an, il a enfin gommé ses sautes de concentration qui plombaient ses matches. Il est sous contrat jusqu'en 2026 et coûterait 10 M€ selon Transfermarkt.

💣💥❗🇧🇪 #Atleti 🔴 🔵 #KRCGenk❗

Atletico Madrid want to move forward to sign Genk midfielder Bilal El Khannouss in January. https://t.co/qJ9cNkGx75 pic.twitter.com/xqALZLaZNC — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 23, 2024

