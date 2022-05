OM - Mercato : l'Atlético ne serait pas la destination de Kamara, son choix est surprenant !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Ce matin, dans Téléfoot, Boubacar Kamara a confirmé qu'il ne prolongerait pas à l'OM et qu'il avait pris une décision concernant son futur club : « C’est une fierté pour moi, ma famille et mes amis d’avoir réussi à m’imposer à l’OM. J’ai bousculé la hiérarchie pour m’installer mais j’ai pris la décision de ne pas prolonger. Je pense que c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière parce que j’arrive à un stade où j’ai envie d’évoluer dans un autre championnat, de découvrir un nouveau challenge et nouvelle culture. J’ai fait mon choix et bientôt vous le saurez ».

Cela fait plusieurs mois que le nom de Kamara est associé à l'Atlético Madrid. Mais, contre toute attente, il ne devrait pas prendre la route de l'Espagne ! Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le défenseur serait en route pour Aston Villa ! Rien de signé pour l'instant mais des contacts avancés. L'équipe de Steven Gerrard n'est pourtant pas qualifiée pour une Coupe européenne mais elle a l'avantage d'évoluer en Premier League. Et sans doute de mieux payer que l'Atlético et surtout l'OM...

Aston Villa are closing on Boubacar Kamara from Olympique Marseille as free agent signing. @MatteMoretto 🇫🇷 #AVFC



Deal not signed yet but verbally almost agreed. Work in progress.