OM – Mercato : l'avenir d'Eric Bailly est scellé

Eric Bailly fait partie des rares déceptions à l'OM, cette saison. Arrivé l'été dernier, l'international ivoirien ne se sera pas imposé à Marseille où il passe le plus clair de son temps sur le banc en cette fin de semaine.

Eric Bailly (29 ans) n'a plus été titularisé depuis la défaite contre le PSG (0-3) fin février. L'OM ne le conservera pas et selon Fabrizio Romano, Manchester United, où il lui reste un an de contrat, ne souhaite pas le réintégrer mais plutôt lui trouver une nouvelle porte de sortie.

Eric Bailly and Alex Telles will return to Manchester United in the summer after loan — but both are expected to leave the club again. 🔴 #MUFC



Man Utd will look into options/proposals to let both Telles and Bailly leave in the summer. pic.twitter.com/bAtKoZXoO2