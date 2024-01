OM Mercato : l’avenir de Jean Onana déjà réglé ?

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Première recrue hivernale de l'OM, Jean Onana est arrivé début janvier en provenance de Besiktas, prêté par le club turc. Une recrue d'appoint, dans un secteur de jeu assez dépeuplé pendant la CAN, mais aussi à cause des blessures, celle de Valentin Rongier en particulier.

A priori, il ne restera pas

Selon L'Equipe, Onana a fait des concessions pour venir à Marseille et il est déjà convenu qu'il n'y restera pas. "Le Camerounais venu de Besiktas est un bon soldat, venu dépanner en janvier et se contenter de bouts de rencontre au printemps, indique le média. Il a accepté de diviser son salaire par deux pour aider l’OM, qui a aussi reçu dernièrement des indemnités de la FIFA à la suite à la blessure d’Ounahi lors de Maroc-Brésil, fin mars 2023. Il y a peu de chances que son prêt soit levé et Onana s’en accommode". Un intérim, donc. Sauf retournement de situation.

Podcast Men's Up Life