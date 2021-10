OM - Mercato : l'avenir de Kamara enfin scellé ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara disposait d'un bon de sortie lors du mercato estival. Mais faute de prétendants de taille, le milieu défensif français est finalement resté à l'OM cet été.

Mais alors que le joueur de 21 ans refuse de prolonger son contrat avec son club formateur et est autorisé à compter du 1er janvier prochain à négocier directement avec les clubs qui souhaiteraient le recruter libre, l'AC Milan aurait "verrouillé" Boubacar Kamara pour l'été prochain, selon les informations du journaliste italien, Rudy Galetti. Chez les Rossoneri, le Minot de l'OM viendrait remplacer Franck Kessié, en partance vers d'autres cieux.

🚨⚠️ Il #Milan ha bloccato per giugno Boubacar #Kamara (#OM) a parametro zero e aspetta una risposta da #Kessie prima di gennaio. I 🔴⚫ si stanno muovendo per una possibile operazione simile a #Maignan-#Donnarumma. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers #SerieA #Ligue1