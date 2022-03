OM - Mercato : l'avenir de Milik conditionné par celui de Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Arrivé en janvier 2020 à l'Olympique de Marseille en provenance de Naples, Arkadiusz Milik s'est parfaitement acclimaté au club olympien, malgré quelques trous d'air. Mais depuis plusieurs semaines, le torchon brûle entre Jorge Sampaoli et l'attaquant polonais, qui est agacé par la gestion de son entraîneur.

Mais malgré cette alternance entre le banc de touche et le onze titulaire, Arkadiusz Milik serait heureux et se plairait à Marseille, selon les informations de La Provence. "Mais une cohabitation avec Sampaoli semble intenable sur le long terme", prévient le quotidien régional. L'avenir de l'ancien joueur de Naples pourrait donc être conditionné par celui du technicien argentin si la situation actuelle demeure.

🔴 Toujours 2es de Ligue 1 et en lice en C4, les Olympiens sont en manque de jeu et de résultats depuis plus d'un mois #OM #Ligue1 #TeamOM #Milik #Sampaoli https://t.co/x4e84lDm5K