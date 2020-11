OM - Mercato : l’avenir de Thauvin entre les mains de Villas-Boas ?

Le mois dernier, Pablo Longoria a été clair sur le sujet Florian Thauvin : il y a encore une chance de prolonger un contrat qui expire en juin 2021. Si le directeur sportif de l’OM s veut confiant dans ce dossier sensible, il ne doit pas oublier que plusieurs clubs se sont déjà renseignés au sujet du champion du monde.

Dans son édition du jour, L’Équipe liste trois équipes venues aux nouvelles récemment pour le joueur de 27 ans : Leicester, Naples et l’AC Milan. Les Rossoneri, qui réalisent un début de saison en fanfare, seraient même prêts à le recruter dès le mercato hivernal et lâcher ainsi une petite indemnité de transfert à l’OM.

Thauvin veut s’éclater « un peu plus devant »

Malgré ces intérêts variés, le choix de Thauvin de rester fidèle à l’OM existe bel et bien. Le quotidien sportif explique ainsi que des discussions sont en cours avec les dirigeants olympiens pour une prolongation. Et que seule une proposition sur le long terme pourrait le convaincre de rester. Autre condition de l’ancien éphémère milieu offensif du LOSC : « s’éclater un peu plus devant », comme il l’a fait comprendre de manière policée à André Villas-Boas après la débâcle contre Manchester City (0-3). AVB a donc aussi un rôle à jouer dans ce dossier.