OM - Mercato : l'entraîneur du Bayern Munich vend la mèche pour l'avenir de Cuisance

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille de la réception de Wolfsburg, pour le choc de la 17e journée de Bundesliga, l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a vendu la mèche pour l'avenir de Michaël Cuisance. Le milieu de terrain français, prêté la saison dernière à l'Olympique de Marseille, devrait de nouveau partir en prêt cet hiver.

"Je vais parler avec le club et avec Michaël lui-même. Il est évident que c'est un joueur qui a besoin de plus de temps de jeu. Il a bien joué son rôle contre Stuttgart. Il a fait plusieurs passes incroyables. S'il avait reçu le ballon, il aurait pu marquer. Il a bien fait son travail et a fait bonne impression. Bien sûr, il n'a pas assez de temps de jeu pour évoluer comme il le voudrait, donc nous devons penser à le prêter. Nous déciderons ensuite de ce que nous ferons", a déclaré le technicien bavarois devant la presse. Pour rappel, Troyes, Metz, Venise, un club turc et un club russe seraient intéressés par l'ancien joueur de l'OM.