OM - Mercato : l'héritage maudit d'Eyraud liquidé pour 5 M€ ?

Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Au milieu des nombreuses rumeurs d'arrivées qui agite le quotidien de l'Olympique de Marseille, une question se pose : comment le club va-t-il pouvoir les financer, lui dont qui accuse un déficit d'une centaine de millions ? Certains rêvent de rachat du club par des Saoudiens, d'autres, plus pragmatiques, pensent que Pablo Longoria va réaliser plusieurs ventes, celle de Boubacar Kamara pouvant rapporter gros.

Reste à se mettre d'accord sur une indemnité

La vente de Kevin Strootman est également très attendue, non pas pour l'argent qu'elle va rapporter mais pour la somme qu'elle permettra d'économiser. En effet, le milieu de terrain néerlandais, acheté 25 M€ à l'été 2018, possède le plus gros salaire du club avec près de 500.000€ mensuels. Salaire qu'il n'a jamais justifié par ses performances sur le terrain, même si son professionnalisme a été loué de tous.

Prêté en janvier au Genoa, l'ancien de la Roma y a joué 18 matches et convaincu les dirigeants du Grifone de faire un effort pour le conserver. Le média italien Tutto Mercato Web annonce ce mercredi qu'un accord avec Strootman a été trouvé pour un futur contrat. Il ne reste maintenant plus qu'à rencontrer Pablo Longoria pour arrêter une indemnité de transfert. Mais vu l'urgence de la situation à l'OM, le transfert pourrait être annoncé sous peu. Et, ainsi, l'héritage maudit de la triplette Eyraud-Garcia-Zubizarreta pourrait être soldé…