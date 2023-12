OM - Mercato : les identités de quatre clubs intéressés par Gueye ont fuité !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Même si les négociations avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille pour prolonger leur aventure commune avanceraient dans le bon sens, Pape Gueye, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club phocéen, attirerait de plus en plus les convoitises sur le marché des transferts et notamment de clubs anglais et allemands.

Gueye a la côte en Premier League

C'est ce qu'a annoncé le compte Twitter @LaMinuteOM_ sans toutefois donner de noms de clubs. Mais grâce au journaliste anglais de Football Insider, Pete O'Rourke, on connaîtrait les identités de quatre clubs de Premier League intéressés par le milieu de terrain marseillais. Il y aurait Brentford, Fulham, Nottingham Forest et Burnley.

Podcast Men's Up Life