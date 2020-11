OM - Mercato : l’identité du fameux club intéressé par Mitroglou a fuité !

Dans les dernières heures du mercato, des surprises sont arrivées. Même les plus improbables. Kostas Mitroglou aurait ainsi souhaité résilier sa dernière année de contrat avec l'OM pour... pouvoir s'engager avec un autre club ! L'entourage du buteur grec précisait alors qu'il possédait déjà une offre d'une écurie, dont le nom n’était pas connu. Plus d’un mois après les faits, on sait désormais de qui il s’agit : le Celta Vigo.

Selon les informations de Deportes Cope Vigo, le club galicien cherche un attaquant pour son effectif, à la peine en Liga (17e) et aurait pensé à deux noms : Mario Mandzukic, libre de tout contrat après un passage raté au Qatar, et donc Mitroglou, lié à l'OM jusqu'en 2021.

A priori, le choix du Celta se serait porté sur le Croate de 34 ans, qui a quitté la Juventus en janvier 2020 et reste sur une piètre demi-saison à Al-Duhail SC (7 matchs, 1 but). L’ancien acolyte de Cristiano Ronaldo serait d’ailleurs déjà à l’essai au sein d’un club qui vient de remercier l’ex coach de l’ASSE Oscar Garcia après une collaboration compliquée d’un an et une semaine.